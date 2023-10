Beursblik: Degroof Petercam verlaagt koersdoel DSM-Firmenich Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: DSM-Firmenich

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft het koersdoel voor DSM-Firmenich verlaagd van 120,00 naar 110,00 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek uit een analyse door de bank, waarin het sprak van een "zeer zwak kwartaal". De resultaten van DSM-Firmenich waren volgens Degroof wel in overeenstemming met de ramingen vooraf van zowel de bank als de consensus. Degroof zag op divisieniveau de resultaten bij Perfumery & Beauty beter uitkomen dan verwacht. Ook de outlook van DSM-Firmenich, die werd verlaagd naar een aangepaste EBITDA van circa 1,8 miljard euro voor 2023 tegen een eerdere verwachting van 1,8 tot 1,9 miljard euro, was voor Degroof geen verrassing. Deze verlaging zal geen implicaties hebben voor de ramingen van de bank. Voor de periode 2023 tot en met 2027 verwacht Degroof Petercam overigens een dubbelcijferige procentuele groei voor de aangepaste EBITDA. De bank vindt verder dat het rendement op geïnvesteerd kapitaal, de zogeheten ROIC, momenteel te laag is, terwijl aandacht voor het werkkapitaal ten goede kan komen aan de schuldratio. Het aandeel DSM-Firmenich noteerde dinsdag op een groen Damrak 8,1 procent hoger. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.