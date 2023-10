Minder winst voor BP Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) BP heeft in het derde kwartaal de winst op jaarbasis ruimschoots zien halveren, maar op kwartaalbasis zien stijgen. Dit bleek dinsdag uit de kwartaalcijfers van de Britse oliereus. De onderliggende winst daalde op jaarbasis van 8,2 miljard naar 3,3 miljard dollar. In het tweede kwartaal van dit jaar verdiende BP 2,6 miljard dollar. De winst lag afgelopen kwartaal wel 18 procent onder de analistenconsensus, merkten analisten van UBS op in een rapport. De operationele vrije kasstroom steeg op kwartaalbasis van 6,3 miljard naar 8,7 miljard dollar. In het derde kwartaal van 2022 was dit 8,3 miljard dollar. Daarmee kwam de kasstroom hoger uit dan voorzien volgens UBS, dat een koopadvies op het aandeel BP heeft. Verder zei BP voor dit jaar te rekenen op 16 miljard dollar aan investeringen. Dat is aan de onderkant van de eerder afgegeven bandbreedte van 16 tot 18 miljard dollar. Analisten gingen al uit van de onderkant van de bandbreedte. UBS zat al op 16 miljard dollar. Op kwartaalbasis daalde de nettoschuld van BP licht, van 23,7 miljard naar 22,3 miljard dollar. De oliereus handhaafde dinsdag het dividend. Het aandeel BP daalde dinsdag in Londen met 4,7 procent. Bron: ABM Financial News

