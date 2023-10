ING ziet CTO opstappen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING ziet chief technology officer Görkem Köseoglu vertrekken. Dit maakte de bank dinsdagochtend bekend. Het vertrek volgt na een wederzijds verschil van inzicht over zijn leiderschapstijl. Köseoglu is per 1 november geen CTO bij ING meer. Hij was sinds 2012 bij de bank werkzaam en sinds 1 september van dit jaar lid van de management board van ING. Marnix van Stiphout zal ad interim de taken van Köseoglu overnemen. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.