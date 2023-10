Beursblik: KBC Securities verlaagt koersdoel DSM-Firmenich Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) KBC Securities heeft dinsdag het koersdoel voor DSM-Firmenich verlaagd van 130,00 naar 120,00 euro, maar handhaafde het Accumuleren advies, nadat het bedrijf voorbeurs met kwartaalcijfers kwam en de outlook voor 2023 verlaagde. Dit bleek uit een analistenrapport van de bank. De aangepaste EBITDA daalde in het derde kwartaal tot 409 miljoen euro. Dat was liefst 32 procent minder op jaarbasis, maar was toch 2 procent beter dan KBC had verwacht. Na de verlaging van de outlook eind juni van dit jaar gaat DSM-Firmenich nu voor 2023 uit van een aangepaste EBITDA van circa 1,8 miljard euro tegen eerder tussen de 1,8 en 1,9 miljard euro. "Het winstmomentum op korte termijn is teleurstellend omwille van extreem gedaalde vitamineprijzen", aldus de analisten van KBC dinsdag. Het aandeel DSM-Firmenich steeg dinsdag met meer dan 7 procent. Bron: ABM Financial News

