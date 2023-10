Herstel bij Samsung Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Samsung Electronics

(ABM FN) Samsung Electronics heeft in het derde kwartaal beter gepresteerd dan in het tweede kwartaal, hoewel de resultaten op jaarbasis wel daalden. Dit bleek dinsdag uit cijfers van de Zuid-Koreaanse chipgigant. De omzet kwam afgelopen kwartaal uit op 67,4 biljoen won. Dat was meer dan de 60,0 biljoen won in het tweede kwartaal, maar wel minder dan de 76,8 biljoen won in het derde kwartaal van 2022. Netto verdiende Samsung afgelopen kwartaal 5,8 biljoen won, veel meer dan de 1,7 biljoen won een kwartaal eerder, maar ruim minder dan de 9,4 biljoen won in het derde kwartaal van 2022. Voor het vierde kwartaal rekent Samsung op een verbetering van de vraag naar geheugenchips, onder meer dankzij de lancering van nieuwe producten en promoties. Ook zal generatieve AI voor een 'boost' zorgen. Bron: ABM Financial News

