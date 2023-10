BASF schrijft rode cijfers Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: BASF

(ABM FN-Dow Jones) BASF heeft in het derde kwartaal rode cijfers geschreven. De omzet stond flink onder druk vanwege lagere prijzen en volumes. Dit kwam dinsdag naar voren uit de cijfers van de Duitse chemiebedrijf. BASF maakte een nettoverlies bekend van 249 miljoen euro, terwijl vorig jaar nog een winst van 909 miljoen euro werd gerapporteerd. De omzet daalde dan ook met ruim 28 procent tot 15,7 miljard euro. De winst van het chemiebedrijf vóór rente en belastingen en vóór bijzondere posten daalde met 57 procent naar 575 miljoen euro. BASF wil in eind 2024 voor meer dan 600 miljoen euro aan kosten hebben bespaard. Eind 2026 moet dit zelfs meer dan 700 miljoen euro zijn. Het concern hield wel vast aan zijn in juli verlaagde outlook. Maar BASF waarschuwde wel dat de macro-economische vooruitzichten onzeker blijven "vanwege het huidige rentebeleid en met het oog op de toenemende geopolitieke risico's. Vooral de stijgende grondstoffenprijzen drukken op de vraag en de marges." Voor dit jaar mikt BASF op een omzet van 73 tot 76 miljard euro, met een EBIT voor bijzondere posten van 4,0 tot 4,4 miljard euro. Daarbij denkt BASF aan de onderkant van de afgegeven bandbreedtes te zullen uitkomen. Bron: ABM Financial News

