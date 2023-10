Stevige omzetgroei bij Carlsberg Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Brouwer Carlsberg heeft in het derde kwartaal een sterke omzetgroei geboekt. Dit maakte het Deens bedrijf dinsdagmorgen bekend. Een hogere omzet per hectoliter compenseerde voor de lagere volumes. De autonome volumes daalden namelijk met 3,0 procent op jaarbasis. In Europa stonden de volumes onder druk, in Oost-Europa nog iets meer dan in West-Europa. In Azië stegen de volumes echter met 1,5 procent. Carlsberg realiseerde wel een autonome omzetgroei in het derde kwartaal van 5,8 procent. De omzet per hectoliter steeg met 9 procent. "De groei werd aangedreven door voortdurende sterke inkomsten per hectoliter en door de verbetering en outperformance van onze premiumportfolio", zo stelde CEO Jacob Aarup-Andersen in de toelichting op de cijfers. De brouwer handhaafde de outlook voor het volledige boekjaar. Er wordt gerekend op een een autonome groei van de operationele winst met 4 tot 7 procent. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.