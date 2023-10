AEX vermoedelijk nipt hoger van start

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs maakt zich dinsdag op voor een licht hogere opening. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,2 procent.

De AEX maakte maandag nog een pas op de plaats bij aanvang van een drukke handelsweek vol rentebesluiten, banencijfers en een stroom aan bedrijfsresultaten. De index sloot op 714,05 punten.

De indices van de middelgrote- en kleine ondernemingen op het Damrak, de AMX en AScX, wonnen allebei ruim een half procent

Maandag was nog een relatief rustige en nieuwsluwe handelsdag. Wel bleek de Duitse economie afgelopen kwartaal licht gekrompen, na een kleine plus in het tweede kwartaal. Een meevaller was dat de Duitse inflatie harder daalde dan voorzien.

Wall Street kende maandag juist een voortvarende start van de handelsweek, nadat vorige week de hoofdindices in New York op weekbasis nog aardig wat terrein hadden verloren. De S&P 500 noteerde bij de slotzoemer 1,2 procent in het groen.

Vooral het rentebesluit van de Federal Reserve woensdag, cijfers van Apple op donderdag en het Amerikaanse banenrapport van vrijdag zullen deze week op veel aandacht kunnen rekenen. De spanning in het Midden-Oosten blijft ondertussen onverminderd hoog, maar de aandacht hierover van beleggers lijkt wat te verslappen nu de zorgen afnemen dat het conflict zich verder in de regio zal verspreiden.

De olieprijzen daalden maandag tot het laagste niveau in drie weken, mede als gevolg van een afnemende bezorgdheid over het aanbod vanuit het Midden-Oosten.

In Azië liet de Bank of Japan vanochtend de rente ongemoeid, terwijl in China bekend werd dat de industrie in oktober weer is gekrompen. De Chinese inkoopmanagersindex voor de dienstensector kwam daarnaast in oktober uit op 50,6 tegen 51,7 in september. De groei in deze sector staat sinds maart onder druk.

Het sentiment in Hongkong is vanochtend na de cijfers negatief, en de Hang Seng index daalde 1,7 procent. Seoel verliest daarnaast krap anderhalf procent. Tokio en Sydney weten wel aarzelend de weg omhoog te vinden.

In de loop van de ochtend worden Europese groeicijfers vrijgegeven, en ook de voorlopige inflatie in de eurozone in oktober staat op de agenda. ’s Middag worden daarnaast in de VS onder meer de Case Shiller huizenprijzenindex en het consumentenvertrouwen vrijgegeven.

Op het bedrijfsvlak gaat de aandacht uit naar de cijfers van onder meer Pfizer, Caterpilar en AMD.

Bedrijfsnieuws

DSM-Firmenich behaalde in het derde kwartaal van 2023 een lagere omzet en aangepaste EBITDA, en paste de outlook voor dit jaar verder neerwaarts aan. In het derde kwartaal zag het bedrijf de omzet op jaarbasis met 12 procent afnemen van 3,45 miljard naar 3,05 miljard euro, waar analisten die bijdroegen aan de consensus mikten op 3,07 miljard euro.

In aanloop naar de beleggersdag vandaag liet Randstad weten ‘over time' te streven naar een onderliggende EBITA-marge van 5 tot 6 procent. Het bedrijf legt daarbij de nadruk op het rendement op het geïnvesteerde kapitaal. In het derde kwartaal was de onderliggende EBITA-marge 4,4 procent.

Galapagos ondertekende een intentieverklaring om de Jyseleca-activiteiten over te dragen aan het Italiaanse Alfasigma. In de beoogde transactie zal Galapagos een vooruitbetaling van 50 miljoen euro, potentiële mijlpaalbetalingen van in totaal 120 miljoen euro en royalty's op de Europese verkopen ontvangen. Daarnaast is Galapagos van plan om haar resterende activiteiten te stroomlijnen met een beoogde reductie van ongeveer 100 posities binnen de organisatie. Galapagos schat de jaarlijkse besparingen tussen 150 miljoen en 200 miljoen euro.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 steeg maandag 1,2 procent tot 4.166,82 punten, de Dow Jones index won 1,6 procent op 32.928,96 punten en de Nasdaq sloot 1,2 procent hoger af op 12.789,48 punten.