Randstad geeft nieuwe doelstellingen af Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Randstad

(ABM FN-Dow Jones) Randstad heeft een aantal ambities geformuleerd om aldus waarde voor alle stakeholders te creëren. Dit bleek dinsdag uit een persbericht van het bedrijf in aanloop naar de beleggersdag van de onderneming. 'Over time' streeft Randstad naar een onderliggende EBITA-marge van 5 tot 6 procent. Het bedrijf legt daarbij de nadruk op het rendement op het geïnvesteerde kapitaal. In het derde kwartaal was de onderliggende EBITA-marge 4,4 procent. De pay-out ratio voor het dividend is vastgesteld op 40 tot 50 procent van de aangepaste nettowinst, met een optie op een hogere uitkering wanneer de schuldratio onder de 1,0 uitkomt door een speciaaldividend in contanten of aandeleninkoop. Om de groei te versnellen wil Randstad specialiseren waarbij het mikt op hogere groeisegmenten en de uitbreiding van het dienstenaanbod. Het bedrijf wil aanhoudend investeren in autonome groeimogelijkheden en in het zogeheten Talent Platform van de onderneming. Met overnames wil Randstad de autonome groei in ieder van de vier specialisaties aanvullen. De beleggersdag van Randstad vindt vandaag plaats van 14.00 tot 18.00 uur. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.