DSM-Firmenich verlaagt outlook

Beeld: DSM-Firmenich

(ABM FN-Dow Jones) DSM-Firmenich heeft in het derde kwartaal van 2023 een lagere omzet en aangepast EBITDA behaald, en paste de outlook voor dit jaar verder neerwaarts aan. Dit maakte het Nederlandse speciaalchemiebedrijf dinsdagochtend bekend. "Onder de huidige wereldwijde economische omstandigheden werken we hard om de effecten op te vangen met sterke maatregelen", zei CEO Dimitri de Vreeze dinsdag in een commentaar. Dit resulteerde volgens de topman in "goede verbeteringen" van de kasstroom afgelopen kwartaal. In het derde kwartaal zag het bedrijf de omzet op jaarbasis met 12 procent afnemen van 3,45 miljard naar 3,05 miljard euro, waar analisten die bijdroegen aan de consensus mikten op 3,07 miljard euro. De grootste divisie in omzet, Perfurmary & Beauty, liet een omzetdaling zien van 7 procent tot 920 miljoen euro. De omzet bij Animal Nutrition & Health daalde met 16 procent tot 823 miljoen euro. En Bij Health, Nutrition & Care ging het om een daling met 13 procent tot 545 miljoen euro. Taste, Texture & Health zag de omzet met 12 procent dalen tot 737 miljoen euro. De aangepaste EBITDA van DSM-Firmenich liep terug van 599 naar 409 miljoen euro, waar analisten vooraf mikten op 405 miljoen euro. Dit bleek goed voor een marge van 13,4 procent tegen 17,4 procent een jaar eerder. Outlook Na de verlaging van de outlook eind juni van dit jaar gaat de onderneming nu voor 2023 uit van een aangepaste EBITDA van circa 1,8 miljard euro tegen eerder tussen de 1,8 en 1,9 miljard euro. Hierbij houdt het bedrijf rekening met een negatieve impact van de vitamineprijzen van circa 500 miljoen euro tegen eerder 400 miljoen euro. Ook rekent DSM Firmenich op een negatief wisselkoerseffect van ongeveer 90 tegen eerder 100 miljoen euro. Op de middellange termijn denkt DSM-Firmenich een aangepaste EBITDA-marge te kunnen realiseren van 22 tot 23 procent met een autonome omzetgroei van 5 tot 7 procent per jaar. Bron: ABM Financial News

