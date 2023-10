Europese beurzen openen naar verwachting lager

(ABM FN) De Europese beurzen gaan dinsdag een lagere opening tegemoet, maar de verliezen lijken uiterst bescheiden.

IG voorziet een vlakke opening voor de Duitse DAX en een min van 3 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 4 punten lager te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn maandag overwegend hoger gesloten, ondanks de geopolitieke onzekerheden en de zwakke Duitse economie.

Het bleef maandag relatief rustig, maar de rest van de week wordt een stuk drukker, met verschillende rentebesluiten, het Amerikaanse banenrapport en een nieuwe stroom aan bedrijfscijfers.

Woensdag zal de Federal Reserve naar verwachting de beleidsrente op 5,25 tot 5,50 procent laten staan, en beleggers zullen benieuwd zijn naar eventuele hints over de ontwikkeling van de rente in de komende maanden.

De Bank of England zal de rente donderdag hoogstwaarschijnlijk ook ongemoeid laten.

Aan het einde van de week is er nog een belangrijk Amerikaans banenrapport. Ook zijn er deze week nog veel bedrijfsresultaten met die van Apple als één van de hoogtepunten.

Maandag werd ook bekend dat de Duitse economie in het derde kwartaal is gekrompen met 0,1 procent. Een kwartaal eerder groeide het Duitse bruto binnenlands product nog met 0,1 procent.

De rendementen op de tienjarige Bund daalden mede daardoor richting de 2,82 procent. Zwakke economische cijfers in de eurozone zouden het rendement op langlopende obligaties verder kunnen laten zakken tot 2,5 procent, denkt LBBW. Het inflatiecijfer voor de eurozone voor oktober zou morgen ook een steuntje in de rug kunnen bieden.

Het consumentenvertrouwen in de eurozone bleef negatief in oktober, maar met -17,9 punten was het cijfer vrijwel gelijk aan dat in september.

De olieprijs daalde flink, ondanks het grondoffensief van Israël in Gaza. WTI-olie daalde met 3,5 procent tot 82,60 dollar per vat en Brent olie werd 2,9 procent goedkoper op 87,84 dollar.

De euro/dollar noteerde hoger op 1,0606. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er 1,0571 op de borden.

Bedrijfsnieuws

In Amsterdam en Parijs was ArcelorMittal maandag een sterke daler met een verlies van bijna 4 procent. In een mijn van de staalreus in Kazachstan heeft een dodelijk ongeluk plaatsgevonden. Vermoedelijk wordt de uitbater, ArcelorMittal Temirtau, genationaliseerd.

In Parijs had ook STMicroelectronics een lastige dag en verloor ruim 6 procent. In Amsterdam eindigden de halfgeleideraandelen ook onderaan.

Teleperformance won 3 procent en Sanofi herstelde wat van de klappen van vrijdag. Het aandeel van de Franse farmaceut steeg met 3,3 procent.

In Frankfurt herstelde Siemens Energy wat van de koersdalingen van vorige week en sloot ruim 12 procent hoger. Sartorius en Infineon verloren daarentegen rond de 6 procent.

HSBC heeft in het derde kwartaal de nettowinst meer dan verdubbeld. Toch vielen de resultaten iets tegen. Het aandeel daalde met 2 procent.

Het Zwitserse chemiebedrijf Clariant zal een onderdeel kopen van International Flavors & Fragrances. Verder kwam Clariant met wat teleurstellende cijfers, maar de outlook voor 2023 werd wel herhaald. Het aandeel Clariant steeg 2,4 procent.

Jefferies heeft het advies voor de bank NatWest met twee stappen verlaagd van Kopen naar Verkopen en verlaagde het koersdoel met 59 procent tot 1,50 pond, omdat de lagere verwachte rendement en de lagere winstverwachtingen het koersherstel belemmeren. Het aandeel sloot 3,9 procent lager op 1,78 pond.

Euro STOXX 50 4.028,32 (+0,4%)

STOXX Europe 600 431,12 (+0,4%)

DAX 14.716,54 (+0,2%)

CAC 40 6.825,07 (+0,4%)

FTSE 100 7.327,39 (+0,5%)

SMI 10.382,19 (+0,6%)

AEX 714,05 (0,0%)

BEL 20 3.305,14 (+0,44%)

FTSE MIB 27.339,91 (+0,2%)

IBEX 35 9.013,90 (+1,0%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Dinsdag gaan de Amerikaanse beurzen een rode opening tegemoet.

De Amerikaanse beurzen zijn maandag de week nog optimistisch gestart en flink hoger geëindigd, nadat vorige week de beurzen op weekbasis nog aardig wat terrein hadden verloren.

Het is opnieuw een drukke week voor beleggers met voldoende macro-economische- en bedrijfscijfers. Bovendien staat woensdag de bijeenkomst en het rentebesluit van de Federal Reserve op de agenda.

Naar verwachting blijft de beleidsrente onveranderd op 5,25 tot 5,50 procent. Beleggers zullen vooral benieuwd zijn naar eventuele hints over de ontwikkeling van de rente in de komende maanden. Menig analist speculeert al over de eerste renteverlaging, die door velen al in de eerste helft van 2024 wordt verwacht. Maandag noteerde de veel gevolgde tienjaarsrente hoger op 4,88 procent.

Ook zijn er deze week nog veel bedrijfsresultaten met die van Apple als één van de hoogtepunten. Maar ook bedrijven zoals Paypal, Qualcomm en Starbucks openen de boeken.

Aan het einde van de week is er dan nog het belangrijke Amerikaanse banenrapport.

De prijs voor een vat WTI-olie daalde maandag 3,8 procent naar 82,31 dollar. Dit ondanks het grondoffensief van Israël in Gaza. Desondanks lijken de zorgen voor een verdere verspreiding in de regio af te nemen.

Stijgers en dalers

WesternDigital steeg maandag 7,3 procent na beter dan verwachte cijfers en de plannen om het bedrijf in tweeën op te splitsen. Hiermee beoogt het bedrijf een betere operationele efficiency en sterkere groei.

Hamburgerketen McDonald’s kon 1,7 procent bijschrijven. Het bedrijf boekte 14 procent meer omzet in het derde kwartaal, terwijl de aangepaste winst per aandeel boven verwachting steeg, met 19 procent, tot 3,19 dollar. Er werd gerekend op 3,00 dollar.

Revvity, een bedrijf op het gebied van life sciences en diagnostiek, daalde met ruim 16 procent na een zwak kwartaalrapport en voorzichtige verwachtingen voor het hele jaar.

ON Semiconductor daalde met bijna 22 procent, nadat het bedrijf de verwachtingen voor het vierde kwartaal had verlaagd.

Het aandeel Disney sloot 1,7 procent hoger. Voormalig bestuurder Isaac Perlmutter heeft zijn belang in Disney overgedragen aan Trian Fund Management van Nelson Peltz. Volgens de Wall Street Journal wil de activistische beleggers zetels in het bestuur van Disney afdwingen. Perlmutter vindt dat Disney ondermaats presteert.

S&P 500 index 4.166,82 (+1,2%)

Dow Jones index 32.928,96 (+1,6%)

Nasdaq Composite 12.789,42 (+1,2%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden dinsdag verdeeld.

Nikkei 225 30.700,55 (+0,2%)

Shanghai Composite 3.014,94 (-0,2%)

Hang Seng 17.109,33 (-1,7%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0596. Maandagavond noteerde het muntpaar op 1,0614.

USD/JPY Yen 150,18

EUR/USD Euro 1,0596

EUR/JPY Yen 159,13

MACRO-AGENDA:

03:30 Inkoopmanagersindex industrie en diensten - Oktober (Chi)

06:00 Bank of Japan - Rentebesluit (Jap)

06:30 Omzet detailhandel - September (NL)

08:00 Detailhandelsverkopen - September (Dld)

10:00 Economische groei - Derde kwartaal vlpg (Dld)

11:00 Economische groei - Derde kwartaal vlpg (Ita)

11:00 Economische groei - Derde kwartaal vlpg (eur)

11:00 Inflatie - Oktober vlpg (eur)

13:30 Arbeidskosten - Derde kwartaal (VS)

14:00 Case Shiller huizenprijzen - Augustus (VS)

14:45 Inkoopmanagersindex Chicago - Oktober (VS)

15:00 Consumentenvertrouwen CB - Oktober (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 DSM-Firmenich - Cijfers derde kwartaal

00:00 Randstad – Beleggersdag

07:00 ArgenX - Cijfers derde kwartaal

07:00 AB InBev - Cijfers derde kwartaal

00:00 Aedifica - Cijfers derde kwartaal

07:00 BASF - Cijfers derde kwartaal (Dld)

07:00 Bouygues - Cijfers derde kwartaal (Fra)

08:00 BP - Cijfers derde kwartaal (VK)

12:00 Pfizer - Cijfers derde kwartaal (VS)

12:30 Caterpillar - Cijfers derde kwartaal (VS)

21:00 Advanced Micro Devices - Cijfers derde kwartaal (VS)