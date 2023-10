Wall Street is de week optimistisch gestart Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn maandag de week optimistisch gestart en flink hoger geëindigd, nadat vorige week de beurzen op weekbasis nog aardig wat terrein hadden verloren. De S&P 500 steeg 1,2 procent tot 4.166,82 punten, de Dow Jones index won 1,6 procent op 32.928,96 punten en de Nasdaq noteerde 1,2 procent hoger op 12.789,48 punten. Het is opnieuw een drukke week voor beleggers met voldoende macro-economische- en bedrijfscijfers. Bovendien staat woensdag de bijeenkomst en het rentebesluit van de Federal Reserve op de agenda. Naar verwachting blijft de beleidsrente onveranderd op 5,25 tot 5,50 procent. Beleggers zullen vooral benieuwd zijn naar eventuele hints over de ontwikkeling van de rente in de komende maanden. Menig analist speculeert al over de eerste renteverlaging, die door velen al in de eerste helft van 2024 wordt verwacht. Maandag noteerde de veel gevolgde tienjaarsrente hoger op 4,88 procent. Ook zijn er deze week nog veel bedrijfsresultaten met die van Apple als één van de hoogtepunten. Maar ook bedrijven zoals Paypal, Qualcomm en Starbucks openen de boeken. Aan het einde van de week is er dan nog het belangrijke Amerikaanse banenrapport. De prijs voor een vat WTI-olie daalde maandag 3,8 procent naar 82,31 dollar. Dit ondanks het grondoffensief van Israël in Gaza. Desondanks lijken de zorgen voor een verdere verspreiding in de regio af te nemen. De euro/dollar noteerde hoger op 1,0614. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er 1,0571 op de borden. Stijgers en dalers WesternDigital steeg 7,3 procent na beter dan verwachte cijfers en de plannen om het bedrijf in tweeën op te splitsen. Hiermee beoogt het bedrijf een betere operationele efficiency en sterkere groei. Hamburgerketen McDonald’s kon 1,7 procent bijschrijven. Het bedrijf boekte 14 procent meer omzet in het derde kwartaal, terwijl de aangepaste winst per aandeel boven verwachting steeg, met 19 procent, tot 3,19 dollar. Er werd gerekend op 3,00 dollar. Revvity, een bedrijf op het gebied van life sciences en diagnostiek, daalde met ruim 16 procent na een zwak kwartaalrapport en voorzichtige verwachtingen voor het hele jaar. ON Semiconductor daalde met bijna 22 procent, nadat het bedrijf de verwachtingen voor het vierde kwartaal had verlaagd. Het aandeel Disney sloot 1,7 procent hoger. Voormalig bestuurder Isaac Perlmutter heeft zijn belang in Disney overgedragen aan Trian Fund Management van Nelson Peltz. Volgens de Wall Street Journal wil de activistische beleggers zetels in het bestuur van Disney afdwingen. Perlmutter vindt dat Disney ondermaats presteert. Bron: ABM Financial News

