Olieprijzen sluiten op laagste niveau in drie weken

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijzen zijn maandag tot het laagste niveau in drie weken gedaald, mede als gevolg van een afnemende bezorgdheid over het aanbod vanuit het Midden-Oosten. Een december future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 3,8 procent lager op 82,31 dollar op de New York Mercantile Exchange. De olieprijzen daalden ondanks dat Israël grondtroepen de Gazastrook had ingestuurd. Inmiddels lijken de zorgen af te nemen dat het conflict zich verder in de regio zal verspreiden. Ook hielden investeerders rekening met de bijeenkomst van de Amerikaanse Federal Reserve later deze week. De recente economische cijfers in de VS lijken de Federal Reserve niet veel ruimte te bieden om afstand te nemen van het actuele verkrappende beleid, terwijl de economische ontwikkelingen in China ook tegenvallen. Beide ontwikkelingen kunnen de toekomstige vraag onder druk zetten. Bron: ABM Financial News

