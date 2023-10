Staal en halfgeleiders trekken AEX net in het rood Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is een drukke week vol rentebesluiten, banencijfers en weer een stroom aan bedrijfsresultaten, met een klein verlies gestart. De AEX daalde 0,03 procent naar 714,05 punten. Maandag was nog een relatief rustige dag. Wel bleek de Duitse economie afgelopen kwartaal licht gekrompen, na een kleine plus in het tweede kwartaal. Een meevaller was dat de Duitse inflatie harder daalde dan voorzien. De euro/dollar handelde op 1,0607 en de Amerikaanse tienjaarsrente op 4,896. De Duitse Bund stond op 2,826 procent. Olie werd circa 3 procent goedkoper. Hoewel Israël afgelopen weekend het grondoffensief in Gaza startte, was er opluchting dat omringende landen zich niet in het conflict storten. "Een 'worstcase-scenario' in Israël, met een massale grondaanval, bleef uit", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. "Maar nu het Israëlische offensief onderweg is, is de stilte voor de storm verbroken en kunnen de ontwikkelingen zich snel opstapelen", waarschuwde marktanalist Erik-Jan van Harn van Rabobank. Stijgers en dalers In de AEX ging Wolters Kluwer aan de leiding met een koerswinst van 1,4 procent. Sectorgenoot RELX steeg 1,3 procent. Ook Aegon, Heineken en ING wonnen meer dan een procent. Ahold Delhaize, dat een stevige overname in Roemenië aankondigde, won 0,8 procent. Daarentegen daalden ASML, Besi en ASMI 1,5 tot zelfs meer dan 3 procent. De grootste daling kwam voor rekening van ArcelorMittal, na een dodelijk mijnongeluk in Kazachstan, waar een nationalisatie voor de staalreus dreigt. ArcelorMittal werd 3,9 procent goedkoper. In de AMX won Signify 2,9 procent, ondanks dat ING het koersdoel voor de verlichtingsspecialist verlaagde. De marktomstandigheden voor Signify blijven uitdagend, aldus de bank. Van Lanschot Kempen en OCI stegen 3,0 en 2,5 procent. TKH en Alfen moesten echter 2,5 en 3,5 procent prijsgeven. Bij de smallcaps ging TomTom 3,0 procent hoger na aankondiging van een aandeleninkoopprogramma. Azerion en Sligro wonnen 2,5 en 2,0 procent. Vastned leverde 2,3 procent in. Een groepje aandeelhouders, onder wie Bert Meulman, wil graag dat Vastned een aantal panden verkoopt om de schuldgraad te verlagen. DGB won bijna 13 procent. Een autofabrikant wil CO2-credits van DGB afnemen. Marel steeg 7,5 procent na een koopaanbeveling van ING. Renewi werd 4,6 procent duurder. Vorige week werd duidelijk dat Renewi een verhoogd overnamevoorstel van Macquarie afwees. Die laatste besloot daarop geen nieuwe poging te wagen. Wall Street Rond het slot in Amsterdam stegen de Amerikaanse beurzen tot een procent. Bron: ABM Financial News

