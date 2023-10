Fed zal rente handhaven

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse Federal Reserve zal de rente komende woensdag vermoedelijk voor de tweede maand op rij handhaven. Dit is de algemene verwachting van analisten en economen voorafgaand aan het Amerikaanse rentebesluit.

"We verwachten weinig veranderingen. Noch qua beleidsrente, noch qua tone of voice", zei hoofdeconoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen in een vooruitblik.

Daarmee zou de federal funds rate naar verwachting op 5,25 tot 5,50 procent blijven. Een meerderheid van de markt verwacht de komende tijd ook geen verdere renteverhogingen meer. Sterker, in juni volgend jaar wordt zelfs de eerste renteverlaging verlaging verwacht.

Fed-voorzitter Jerome Powell gaf recent nog aan dat de Fed vermoedelijk zal vasthouden aan zijn 'hoger voor langer'-boodschap.

"De meeste beleidsmakers lijken te denken dat er meer tijd nodig is om de effecten van eerdere renteverhogingen te beoordelen", zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets in een vooruitblik op het rentebesluit.

"De werkloosheid blijft hardnekkig laag en het consumptiepatroon blijft veerkrachtig, met een sterke groei van de Amerikaanse economie in de drie maanden tot september. Er is echter bezorgdheid dat de VS aan de vooravond staat van een sterke vertraging in het laatste kwartaal van het jaar", zei Hewson.

Met hypotheekrentes van 8 procent dreigen verdere renteverhogingen de huizenmarkt te destabiliseren en de druk te verhogen op mensen die het al moeilijk hebben met de huidige financiële omstandigheden, aldus de marktkenner.

Dat zien ook economen van ING. De inflatie in de VS blijft enigszins hardnekkig, maar de zorgen over het reële beschikbare inkomen van huishoudens, de belangrijkste motor van de consumentenbestedingen, nemen toe, zei econoom James Knightley.

"Tenzij dit snel omslaat, wordt een recessie waarschijnlijker en zal de inflatie sneller dalen dan de Fed verwacht", volgens Knightley.

Volgens ING zorgt de scherpe stijging van de Amerikaanse tienjaarsrente, recent tot boven de 5 procent, ervoor dat de markt het zware werk doet in plaats van de Fed.

De Amerikaanse centrale bank kan het zich daarom veroorloven "om te wachten en de impact van de recente ontwikkelingen te beoordelen en te beslissen of het monetaire beleid inderdaad restrictief genoeg is om de inflatie op termijn terug te brengen naar 2 procent", aldus ING.

"Wij denken dat dit het geval is en dat de rentetarieven van de Federal Reserve hun hoogtepunt hebben bereikt", zei ING.

Toch zal de Fed de deur open willen houden naar extra renteverhogingen, "omdat men bang is dat een signaal dat het beleid zijn hoogtepunt heeft bereikt, handelaren in de verleiding kan brengen de marktrente omlaag te brengen in de verwachting dat de volgende stap een renteverlaging zou kunnen zijn".

"Een dergelijke actie zou de inflatiedruk weer kunnen aanwakkeren", zei econoom Knightley, hoewel hij niet verwacht dat dit ook daadwerkelijk zal gebeuren.

ING verwacht de eerste renteverlaging van de Fed in de eerste helft van 2024. Beleggingsstrateeg Ralph Wessels van ABN AMRO denkt zelfs dat dit al zal gebeuren in maart.

De Federal Reserve maakt zijn rentebesluit woensdag om 19.00 uur bekend, gevolgd door een toelichting van Powell een half uur later.