Duitse inflatie daalt sterker dan verwacht

quote: maarten030 schreef op 30 oktober 2023 14:27: ECB moet oppassen niet alles kapot te gaan maken.

Dat is feitelijk al geval geweest met het veel te lang gratis geld blijven verstrekken (bijprinten) waardoor het nu dus een kwestie is geworden van pompen of verzuipen.Men heeft 2 opties, of iets fundamentels gaan breken wat op relatief korte termijn (binnen een jaar of 4) wel zal gaan herstellen of zachte heelmeesters gaan uithangen en de wereld daarmee economisch in een véél langer durende neergang laten belanden.Wat geniet uw voorkeur....?