DGB sluit deal met autofabrikant voor CO2-certificaten

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) DGB heeft een optie-overeenkomst gesloten met een 'toonaangevende' autofabrikant. De overeenkomst geeft de fabrikant de optie om zogeheten Verified Emission Reductions, ofwel CO2-certificaten, te kopen van DGB. De optie heeft betrekking op het Bulindi Chimpanzee Habitat Restoration Project in West-Oeganda. DGB houdt alle VER's in bezit en ontvangt 40.000 euro aan reserveringskosten, die van de uiteindelijke aankoop worden afgetrokken. "Dit geeft de fabrikant exclusiviteit", liet CEO Selwyn Duijvestijn aan ABM Financial News weten. Het exacte aankoopvolume moet uiterlijk op 31 december 2023 worden bevestigd, waarna de volledige transactie en betaling uiterlijk op 1 april 2024 moeten zijn afgerond. "Na meer dan drie jaar toegewijde ontwikkeling, staan we op het punt om over te gaan naar een fase van het genereren van inkomsten, wat een belangrijke mijlpaal in onze onderneming markeert", aldus CEO Duijvestijn. De betreffende credits worden volgens Duijvestijn op dit moment voor 22,50 euro per stuk verhandeld. "Door nu al een koper aan ons te binden, geven we weliswaar een korting op deze prijs, maar hebben we direct cashflow en bovendien zekerheid richting de toekomst", aldus de CEO. Het aandeel DGB steeg maandagmiddag met 16,1 procent. Bron: ABM Financial News

