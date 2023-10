Futures Wall Street wijzen omhoog Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan maandag een hogere opening tegemoet, in afwachting van meer cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt deze week, de rentebesluiten van verschillende centrale banken en de kwartaalresultaten van Apple. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd tot 0,6 procent hoger en ook die van de technologiebeurs Nasdaq wezen op een 0,7 procent hogere start van de handel. Vrijdag voegde de S&P500 index zich bij de Nasdaq Composite, met een daling die beide hoofdindex in het terrein van een beurscorrectie bracht: een daling van meer dan 10 procent sinds de laatste top. Opluchting dat het grondoffensief van Israël in Gaza vooralsnog geen legers uit omringende landen in het conflict heeft getrokken, steunde maandag het sentiment. Het offensief werd afgelopen weekend ingezet, enkele weken na een grootschalige terreuraanval van Hamas en na Israëlische bombardementen op Gaza. "Het conflict leek niet breed over te slaan naar het Midden-Oosten", stelde SPI Asset Management. Dat greintje 'goed nieuws' verminderde de vraag naar veilige beleggingen, omdat de militaire aanval van Israël voorzichtiger werd ingezet dan eerder was verwacht, volgens SPI. De aandelenkoersen stonden recent onder druk na enkele matig ontvangen kwartaalcijfers van grote technologiebedrijven. Grootmacht Apple staat donderdag nabeurs op het menu. Een andere factor waar de markten op letten, is de hogere obligatierente, die recent boven 5 procent is gestegen, op zorgen dat een sterke economie de Fed zal dwingen om de beleidsrente langer hoog te houden. Maandag noteerde de tienjaarsrenten op 4,898 procent.



De olieprijs daalde vanmiddag met 1,4 procent voor een vat WTI-olie te leveren in december. De olieprijs daalde, ondanks het grondoffensief van Israël in Gaza. De euro/dollar noteerde op 1,0590. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er 1,0571 op de borden. Bedrijfsnieuws Voormalig bestuurder Isaac Perlmutter heeft zijn belang in Disney overgedragen aan Trian Fund Management van Nelson Peltz. Volgens de Wall Street Journal wil de activistische beleggers zetels in het bestuur van Disney afdwingen. Perlmutter vindt dat Disney ondermaats presteert. Vakbond United Auto Workers kondigde een staking bij een andere fabriek van General Motors aan, na een voorlopig akkoord met Stellantis, de fabrikant van Jeeps, en eerder al Ford. Hamburgerketen McDonald's boekte 14 procent meer omzet in het derde kwartaal, terwijl de aangepaste winst per aandeel boven verwachting steeg, met 19 procent, tot 3,19 dollar. Er was gerekend op 3,00 dollar en het aandeel van de hamburgerketen lijkt 2,5 procent hoger van start te gaan. Belangrijke bedrijfsresultaten zijn er maandag verder niet. Slotstanden Wall Street sloot vrijdag verdeeld. De S&P 500 daalde 0,5 procent op 4.117,37 punten, de Dow Jones index verloor 1,1 procent op 32.417,59 punten en de Nasdaq sloot 0,4 procent hoger op 12.643,01 punten. Bron: ABM Financial News

