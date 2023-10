Valuta: aandacht gericht op Amerikaanse banenrapport

(ABM FN-Dow Jones) De valutamarkt zal deze week vooral aandacht hebben voor de banencijfers, met name het Amerikaanse banenrapport van vrijdag. Dat stelde Rabobank maandag.

De euro/dollar stond aan het einde van de ochtend 0,1 procent hoger op 1,0573.

"Zal de banengroei weer boven de 400.000 uitkomen?" is volgens marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank de voornaamste vraag voor valutabeleggers. Een sterke banengroei wijst op een sterke economie, en betekent dat de Federal Reserve de rente langer hoog moet houden om de economie en daarmee de inflatie af te remmen.

Het sentiment lijkt niet te worden beïnvloed door het Israëlische grondoffensief dat sinds het weekend is ingezet in de Gaza-strook, aangezien de euro/dollar iets hoger staat dan voor het weekend. Geopolitieke onrust vertaalt zich doorgaans juist in een sterkere dollar.

Ook de rentemarkten vertonen maandag weinig opvallende bewegingen volgens Mevissen.

Behalve het banenrapport zulllen ook rentebesluiten van centrale banken, waaronder de Federal Reserve en Bank of England, voor beweging kunnen zorgen.

Rabobank blijft verwachten dat de euro/dollar in de komende drie tot zes maanden tot een niveau rond 1,02 zal dalen, om over 12 maanden weer terug rond 1,05 te komen.

Bas Kooijman van DHF Capital verwacht dat de dollar rond het huidige sterke niveau blijft in de komende maanden, maar dat een daling van de obligatierendementen de koers van de dollar onder druk zal zetten.

Economisch nieuws is er maandag over de Nederlandse producentenprijzen in september en het producentenvertrouwen in oktober, dat negatief bleef, hoewel iets minder dan een maand eerder. Ook is er een cijfer over het consumentenvertrouwen in de eurozone en een voorlopig Duits inflatiecijfer.

Dinsdag volgt een voorlopig inflatiecijfer voor de eurozone. Ook zijn er later in de week inkoopmanagersindexen voor de industrie uit verschillende regio's.

De Duitse economie bleek in het derde kwartaal licht gekrompen met 0,1 procent. In het tweede kwartaal groeide de Duitse economie juist nog met 0,1 procent, na een pas op de plaats in het eerste kwartaal.