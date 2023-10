Beursblik: Roemeense overname Ahold Delhaize lijkt weinig rendabel Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Ahold Delhaize zal naar verwachting de winst met enkele procenten laten stijgen in 2025 dankzij een stevige overname in Roemenië, maar beleggers hadden mogelijk liever een aandeleninkoop of een andere overname met meer rendement gezien. Dat stelde zakenbank Jefferies maandag in een rapport. Ahold Delhaize zou door de overname de Roemeense aanwezigheid ruim verdubbelen en geeft 1,3 miljard euro uit voor de omzet van Profi Rom van 2,5 miljard euro. De overname moet binnen een jaar na de afronding bijdragen aan de winst per aandeel van Ahold Delhaize, terwijl de EBIT-marge van Ahold Delhaize Europa er ook door zal verbeteren. Volgens Jefferies is de EBIT-marge van de overnameprooi beter dan de 3,8 procent van Ahold Delhaize in Europa, maar minder hoog dan de 4,4 procent in de VS. Dit zou, indien alle beoogde synergievoordelen worden gerealiseerd, neerkomen op een EBIT-verbetering van 3 procent in 2025. Maar met een rente op nieuwe schulden van 4 procent en een belastingdruk van 25 procent blijft daar minder dan 2 procent van over. Jefferies denkt daarom dat in afwachting van een nadere toelichting op de voordelen van de deal, beleggers zullen focussen op de gemiste kans van een aanvullende aandeleninkoop ter waarde van 1,3 miljard euro, die volgens de analisten 5 procent aan de winst per aandeel zou toevoegen. Jefferies heeft een Houden advies en een koersdoel van 28,50 euro. Ahold Delhaize noteerde maandag 0,6 procent hoger op 28,26 euro. Bron: ABM Financial News

