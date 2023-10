Beursblik: TomTom koopt stevig in Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: TomTom

(ABM FN-Dow Jones) De aankondiging maandag door TomTom van een aandeleninkoopprogramma ter waarde van 50 miljoen euro komt als een verrassing, die positief is voor de koers van het aandeel. Dit schreef analist Marc Hesselink van ING in reactie op de aankondiging. Hesselink benadrukte dat de aankondiging volgt op een daling van het aandeel met maar liefst 23 procent, sinds de publicatie van de cijfers over het derde kwartaal op 13 oktober. In het afgelopen kwartaal rapporteerde TomTom volgens ING een "goede kasstroom" en een "sterke kaspositie" van 325 miljoen euro. Voor heel 2023 rekent ING op een vrije kasstroom van 29 miljoen euro. TomTom is volgens Hesselink "laag gewaardeerd", gelet op de kasstroom, en dus is het inkoopprogramma, dat direct van start gaat, een welkome ondersteuning voor de aandelenkoers. Het inkoopprogramma vertegenwoordigt op basis van de gedaalde koers zeven procent van de marktkapitalisatie, en 13 procent van de vrij verhandelbare aandelen, de zogeheten free float. De ingekochte aandelen zullen worden ingetrokken, benadrukte ING. De oprichters van TomTom bezitten circa 44 procent van de uitstaande aandelen. Dit percentage zal door het inkoopprogramma van 50 miljoen euro stijgen naar circa 47 procent, indien zij zelf niet verkopen. TomTom zelf bezit momenteel al circa 3 procent van de uitstaande aandelen, aldus ING. Beleggers reageren vanochtend positief en het aandeel TomTom koerste rond de klok van tien uur ongeveer zeven procent hoger op 5,68 euro. ING heeft een Houden advies op TomTom met een koersdoel van 7,00 euro. Bron: ABM Financial News

