Beursblik: Ahold Delhaize koopt omzet in Roemenië

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING verwacht geen substantiële reactie van de aandelenkoers van Ahold Delhaize op de aankondiging van een overname in Roemenië, omdat deze nog moet worden goedgekeurd door de mededingingsautoriteiten en pas in 2024 zal worden afgerond. Dat stelden analisten Hans d'Haese en Maxime Stranart van ING maandag in een rapport. ING beoordeelt het overnamenieuws als neutraal. Ahold Delhaize kondigde aan dat de overname geen substantiële impact zal hebben op de kapitaalallocatie en het dividendbeleid. ING denkt dat de schuldpositie van Ahold Delhaize zal stijgen van 2,0 naar 2,2 keer de aangepaste EBITDA. Ahold Delhaize benadrukte dat de Roemeense markt aantrekkelijk is door aanhoudende groei van de welvaart en koopkracht in het land. ING heeft een koopadvies en een koersdoel van 32,50 euro voor Ahold Delhaize. Het aandeel Ahold Delhaize stond maandag op een groen Damrak 0,1 procent hoger op 28,13 euro. Bron: ABM Financial News

