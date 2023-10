ING verlaagt koersdoel Signify Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft maandag het koersdoel voor Signify verlaagd van 29,00 naar 26,00 euro met een onveranderd Houden advies. Dit bleek uit een rapport van twee analisten van de bank. Volgens de analisten boekte Signify een sterke verbetering van de aangepaste EBITA-marge in het derde kwartaal, "ondanks een autonome omzetdaling van 8 procent". Het verlichtingsbedrijf blijft moeite houden om structureel te groeien, aldus de bank. Daarbij zien de analisten nog altijd een uitdagende economie voor Signify in het verschiet. De raming voor de aangepaste EBITDA werd voor 2024 en 2025 door ING met 5 procent verlaagd. Het aandeel Signify steeg maandag met 3,0 procent naar 24,60 euro. Bron: ABM Financial News

