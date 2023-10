AEX hoger van start gegaan Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste maandag kort na de beursgong krap een half procent hoger naar 717,39 punten, terwijl de Midkap 0,7 procent won. Onder de hoofdaandelen gingen IMCD en Prosus aan kop met winsten van grofweg anderhalf procent. ArcelorMittal was de dissonant met een verlies van meer dan vier procent. Het staalconcern bevestigde afgelopen weekend dat er een tragisch ongeluk heeft plaatsgevonden in de Kostenco kolenmijn in Kazachstan. Ahold Delhaize won 0,7 procent na de aankondiging van een flinke overname in Roemenië. In de AMX wonnen Just Eat Takeaway en Allfunds krap twee procent. In de AScX koerste TomTom 8 procent hoger, na de aankondiging van een aandeleninkoopprogramma ter waarde van 50 miljoen euro. TomTom wees maandag op de sterke vrije kasstroom die het bedrijf genereert. Die kwam in het derde kwartaal uit op 12,9 miljoen euro. Analisten hadden een negatieve vrije kasstroom voorzien. Bron: ABM Financial News

