Swaak langer CEO van ABN AMRO

Beeld: ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) Robert Swaak zal zijn huidige termijn als CEO verlengen met vier jaar tot 2028. Dit maakte ABN AMRO maandagochtend bekend. Swaak volgde in april 2020 Kees van Dijkhuizen op als CEO van ABN AMRO. Zijn nieuwe termijn begint na de herbenoeming tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2024, en duurt tot de AVA van 2028. Bron: ABM Financial News

