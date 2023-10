Ahold Delhaize neemt Roemeense supermarktketen Profi Rom Food over Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Ahold Delhaize

(ABM FN-Dow Jones) Ahold Delhaize neemt de Roemeense supermarktketen Profi Rom Food over van MidEuropa. Dat maakte de Nederlandse grootgrutter maandagochtend bekend. Ahold Delhaize betaalt 1,3 miljard euro voor de overname. Aangepast voor leasecontracten wordt de waarde van Profi op 1,8 miljard euro gesteld. De overname past qua format en aanvullend klantenbestand goed bij het lokale merk Mega Image van Ahold Delhaize in Roemenië, volgens het Zaanse bedrijf. De overname zou aanzienlijke omzetgroei en synergieën moeten opleveren. Die synergieën zullen voordelig zijn voor de Roemeense klanten, stelde het bedrijf maandag. De overname moet nog wel worden goedgekeurd door de mededingingsautoriteiten. Ahold Delhaize verwacht de transactie in 2024 te kunnen afronden. Profi exploiteert 1.654 winkels in Roemenië en draaide in de twaalf maanden tot eind juni 2023 een omzet van 2,5 miljard euro. De keten staat volgens Ahold Delhaize bekend om zijn sterke assortiment en voordelige prijzen. Ahold Delhaize heeft al 969 winkels van Mega Image in Roemenië, vooral in de stedelijke gebieden. Door de overname worden zowel stedelijke als landelijke gebieden in het land beter bediend door de Nederlandse keten. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.