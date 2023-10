Groep aandeelhouders spreekt steun uit voor Vastned

(ABM FN-Dow Jones) Vorige week bleek uit een aantal meldingen in het register van de Autoriteit Financiële Markten dat een groepje aandeelhouders van Vastned samen optrekt.

Op 25 oktober meldden Bert Meulman, Jan Gerard de Jonge, Jan Niessen en ICAMAP Real Estate Securities Fund dat zij een 'duurzaam gemeenschappelijk stembeleid' hebben van 16,78 procent in Vastned.

Meulman is van deze groep de grootste aandeelhouder met een belang van 8,46 procent. ICAMAP zit op 3,71 procent, Niessen op 2,95 procent en De Jonge op 1,66 procent.

"Ik ken de andere investeerders […] en we steunen met onze samenwerking het beleid van de directie en de raad van commissarissen van Vastned", zei Meulman in een reactie op vragen van ABM Financial News.

"Die steun achten we nodig omdat Vastned wat panden gaat verkopen en haar schuld wil verlagen. Door vooraf steun uit te spreken, hopen we dat het verkoopproces sneller gaat. We willen dat graag, omdat de verkoop naar onze mening een betere optie is dan wat meer geld lenen, want de rente is relatief hoog", voegde Meulman daaraan toe.

Op de vraag van ABM of er ook gesproken is met Aat van Herk, die volgens de AFM een belang van bijna 25 procent in Vastned heeft, zei Meulman dat er niet met hem is gesproken. "Hij zal er waarschijnlijk gelijk over denken", vermoedt Meulman.

Vastned is naar de mening van Meulman, die eerder topman van B&S Group was, "een unieke propositie met prachtige panden die op pandniveau verkocht kunnen worden. Dus geen ingewikkelde grote complexen waarvoor het moeilijk is een koper te vinden". De panden liggen volgens de aandeelhouder "tenslotte op A1-locaties en er is een verhuurgraad van 98 procent".

Als een deel verkocht is, zal Vastned volgens Meulman met een wat lagere schuldgraad uitstekend verder kunnen.