Vertrouwen Nederlandse producenten iets minder negatief - CBS

(ABM FN-Dow Jones) De stemming onder producenten in de Nederlandse industrie is in oktober licht verbeterd, maar bleef negatief. Dit bleek maandag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De vertrouwensindex steeg van -2,2 in september naar -1,8 in oktober.

De producenten werden minder negatief over de verwachte productie in de komende drie maanden en over de voorraden gereed product. Ze waren echter, evenals vorige maand, minder positief over de orderportefeuille. Toch waren er nog altijd meer producenten die vonden dat hun orderportefeuille groot was dan klein, voor de tijd van het jaar.

Het langjarige gemiddeld is is 1,0 positief. De hoogste waarde van 12,7 werd bereikt in november 2021 en de laagste waarde van -28,7 in april 2020.