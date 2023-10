Daling afzetprijzen Nederlandse industrie zet door

(ABM FN-Dow Jones) De afzetprijzen in de Nederlandse industrie zijn in september opnieuw gedaald, maar in een minder sterk tempo dan in augustus. Dit bleek maandag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De afzetprijzen daalden in september met 3,0 procent op jaarbasis. Een maand eerder was de prijsdaling 5,0 procent. In juli daalden de prijzen nog met 7,8 procent en in juni met 7,2 procent.

De afzetprijzen van de industrie zijn in september ten opzichte van augustus met 1,4 procent gestegen. De prijzen op de buitenlandse markt stegen met 2,0 procent en de prijzen op de binnenlandse markt stegen met 0,8 procent.

Olieprijs

De ontwikkeling van de afzetprijzen in de industrie hangt sterk samen met de prijsontwikkeling van ruwe aardolie.

In september kostte een vat ruwe North Sea Brent 86,5 euro. Dat was bijna 5 procent minder dan een jaar eerder. In augustus 2023 kostte een vat ruwe North Sea Brent olie nog 78 euro, ruim 19 procent minder dan een jaar eerder.