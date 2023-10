Dodelijk ongeluk bij mijn van ArcelorMittal in Kazachstan Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ArcelorMittal heeft bevestigd dat er een tragisch ongeluk heeft plaatsgevonden in de Kostenco kolenmijn in Kazachstan. Het ongeluk kostte het leven aan 25 medewerkers en nog eens 21 zijn er vermist. Media meldden dat het aantal doden inmiddels is opgelopen tot 42. ArcelorMittal bevestigde daarnaast dat het met de overheid van Kazachstan is overeengekomen dat het eigenaarschap van ArcelorMittal Temirtau, de uitbater van de betreffende mijn, wordt overgedragen aan Kazachstan. Hiervoor is een voorlopige overeenkomst getekend. ArcelorMittal stelde dat het de deal met Kazachstan zo snel mogelijk wil afronden. Bron: ABM Financial News

