Cijferseizoen dendert door

(ABM FN-Dow Jones) Aankomende week zal opnieuw gedomineerd worden door veel bedrijfsresultaten, hoewel het piekmoment inmiddels geweest lijkt.

De week begint in Nederland rustig, met enkel cijfers van DSM-Firmenich op dinsdag. Dan houdt Randstad ook een beleggersdag.

Op woensdag is het drukker met resultaten van onder meer Wereldhave, Heijmans en Wolters Kluwer. ASML noteert dan ex-dividend en Vopak organiseert een beleggersdag.

Op donderdag is er aandacht voor BAM, ING en Shell. Na het sluiten van Wall Street, volgt Galapagos met resultaten. Het biotechbedrijf is zowel in Amsterdam als Brussel genoteerd.

Forfarmers, Sif en Eurocommercial sluiten op vrijdag in Nederland de week af met cijfers.

In België is er aankomende week aandacht voor resultaten van de twee indexzwaargewichten ArgenX, AB InBev. Zij komen, net als Aedifica, op dinsdag met de resultaten. Donderdag staan Euronav en GBL op het menu en Solvay kan vrijdag op de aandacht van beleggers rekenen.

In de VS openen ook veel bedrijven de boeken, waaronder McDonald's op maandag en Pfizer, Caterpillar en AMD op dinsdag.

Een dag later volgen nog onder meer Kraft Heinz, DoorDash, Paypal en Qualcomm.

Donderdag is eveneens een drukke dag met cijfers van onder meer Apple, Starbucks, Moderna en Eli Lilly. Vanuit Duitsland komen dan ook resultaten van Zalando en Lufthansa naar buiten.

De macro-economische kalender is aankomende week eveneens goed gevuld. Het Europese consumentenvertrouwen staat op maandag gepland, naast Duitse inflatiecijfers.

Op dinsdag komt de Bank of Japan met een rentebesluit. Dan zijn er ook groeicijfers vanuit de eurozone over het derde kwartaal. Ook een eerste inflatiecijfer uit de eurozone over oktober zal op woensdag de aandacht trekken.

Woensdag is er vooral aandacht voor het banenrapport van ADP en zijn er de inkoopmanagersindices voor de industrie in de VS en Azië. Nabeurs is het de Federal Reserve die de boeken opent. Vrijwel de gehele markt rekent op een onveranderde rente.

Op donderdag volgen ook Europese industriecijfers. Dan komt ook de Bank of England met een rentebesluit.

De week eindigt met onder meer Europese werkloosheidscijfers en het officiële banenrapport vanuit de VS. Op vrijdag zijn er ook cijfers over de Amerikaanse dienstensector.