ING: geopolitieke situatie baart beleggers zorgen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Beleggers maken zich steeds meer zorgen over de geopolitieke situatie. Dit blijkt uit de ING Beleggersbarometer. De barometer is gedaald van 101 naar 91. Daarmee noteerde de barometer voor het eerst sinds februari van dit jaar onder de 100 punten gedaald. "Volgens 30 procent van de beleggers heeft de geopolitieke situatie nu weer de sterkste invloed op de beurs. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van vorige maand. En dat is goed uit te leggen, gegeven de situatie in het Midden-Oosten, waar een eventueel verdere escalatie via de olieprijs flinke invloed kan hebben op het beursklimaat", zei Bob Homan, hoofd ING Investment Office, in een toelichting op de daling van de barometer. Beleggers verwachten dat de AEX komende januari op 724 staat. Dit is lager dan de indexstand van 745 punten die zij vorige maand voorspelden voor de maand december. De AEX sloot vrijdag op 714,25 punten. Bron: ABM Financial News

