Europese beurzen zakken weg richting weekend

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag lager geëindigd, nadat de indexen richting het slot wegzakten. De Stoxx Europe 600 index daalde uiteindelijk 0,8 procent tot 429,58 punten. De Duitse DAX liet een verlies optekenen van 0,3 procent op 14.687,41 punten. De Franse CAC 40 sloot 1,4 procent in de min bij een stand van 6.795,38 punten. De Britse FTSE sloot 0,9 procent lager op 7.291,28 punten.

"Heel wat indexen en individuele waarden noteren onder hun 200-daags gemiddelde, wat aangeeft dat de opwaartse trend in gevaar is", zei Philippe Gijsels, hoofdstrateeg bij BNP Paribas Fortis.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets sprak van opnieuw een moeizame week voor de Europese beurzen, "waarbij het grootste deel van de zwakte werd veroorzaakt door de teleurstelling over de kwartaalcijfers en de neerwaartse bijstelling van de verwachtingen, te midden van de bezorgdheid over de vooruitzichten voor de vraag nu we op weg zijn naar het laatste kwartaal van dit jaar."

Op weekbasis leverden de DAX en Stoxx Europe 600 rond een procent in. Het rentebesluit van de Europese Centrale Bank wist de beurzen geen duidelijke kant op te bewegen. Hoewel de ECB zelf hintte op een 'hoger voor langer'-scenario voor de rente, denken veel marktvolgers dat de verzwakkende economie van de eurozone ertoe zal leiden dat de rentes eerder worden verlaagd. ABN AMRO verwacht een renteverlaging in de eerste helft van 2024, zei econoom Eric Joly vrijdag tegen ABM Financial News.

Op macro-economisch vlak was het vrijdag vrij rustig. De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,0583. WTI-olie werd een procent duurder.

Bedrijfsnieuws

Siemens Energy leverde donderdag nog stevig in, maar wist vrijdag deels te herstellen in Frankfurt, met een winst van negen procent. Covestro was hekkensluiter in de DAX met een verlies van ruim drie procent. Het chemiebedrijf kwam met teleurstellende cijfers en een matige outlook en beëindigde voortijdig zijn aandeleninkoopprogramma.

Worldline deed in Parijs opnieuw goede zaken, net als donderdag, toen het aandeel herstelde van de koersval van een dag eerder. Het aandeel steeg vrijdag bijna tien procent. Sectorgenoot Adyen daalde ruim vier procent in Amsterdam.

Sanofi verloor maar liefst 18,5 procent na cijfers en belandde daarmee onderaan in de CAC 40. Analisten van Barclays denken dat de consensus voor volgend jaar en 2025 neerwaarts moet worden bijgesteld.

Luxemerken als Pernod Ricard en LVMH stonden onder druk nadat Remy Cointreau met een outlookverlaging kwam. Remy Cointreau verloor zelf bijna elf procent.

Universal Music Group was een forse daler in Amsterdam na het openen van de boeken, en leverde bijna zeven procent in. Analisten van Bank of America wezen erop dat de markt mogelijk meer had verwacht na de sterke cijfers van Spotify eerder in de week.

Air France-KLM heeft in het derde kwartaal van 2023 meer winst en omzet geboekt en sloot rond een half procent in de plus in Amsterdam en Parijs.

In Brussel werd Proximus beloond voor goede kwartaalcijfers met een winst van bijna drie procent.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Europese slot overwegend hoger. De Dow Jones index stond onder druk.