AEX met verlies het weekend in

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag met verlies gesloten, ondanks een hogere opening.

De AEX daalde 0,7 procent naar 714,25 punten. In de loop van de middag werden de winsten ingeleverd en dook de hoofdindex in het rood. Dat zorgde op weekbasis ook voor een klein verlies.

"Heel wat indexen en individuele waarden noteren onder hun 200-daags gemiddelde, wat aangeeft dat de opwaartse trend in gevaar is", schreef beleggingsstrateeg Philippe Gijsels van BNP Paribas. Een steuntje in de rug waren de cijfers van Amazon donderdag nabeurs. Het aandeel won vrijdag maar liefst 8 procent.

Na al het cijfergeweld van de afgelopen dagen en het rentebesluit van de Europese Centrale Bank, was het vandaag een relatief rustige dag.

De ECB besloot donderdag om de rente ongemoeid te laten en inmiddels klinken de eerste geluiden over renteverlagingen.

"Tenzij de economie van de eurozone de komende weken op miraculeuze wijze herstelt, verwachten we daarom dat de ‘dovish pauze’ van vandaag uiteindelijk zal worden gezien als het einde van de renteverhogingscyclus", aldus econoom Carsten Brzeski van ING.

Marktvolgers denken zelfs al aan renteverlagingen, hoewel ECB-voorzitter Christine Lagarde donderdag benadrukte dat dit veel te voorbarig is.

Analisten van Monex Europe voorzien een technische recessie in de eurozone in het vierde kwartaal, die kan leiden tot een eerste renteverlaging in het tweede kwartaal van 2024, of mogelijk zelfs al een kwartaal eerder.

Ook Erik Joly, econoom bij ABN AMRO, denkt dat de ECB al in de eerste helft van 2024 de rente zal verlagen, maar dat is niet de algemene marktverwachting. De meeste economen verwachten de eerste renteverlaging pas in de tweede jaarhelft, aldus Joly.

Volgende week is de Federal Reserve aan zet, hoewel een wijziging van het beleid niet wordt verwacht.

De zogeheten PCE-kerninflatie kwam vrijdagmiddag op jaarbasis uit op 3,7 procent tegen 3,8 procent in augustus. Economen hadden voor september ook gerekend op 3,7 procent.

De euro/dollar handelde op 1,0593 en olie werd een procent duurder.

Stijgers en dalers

In de AEX ging Philips aan de leiding met een koerswinst van 1,3 procent. Ook ASMI deed het goed en steeg 1,2 procent, net als DSM-Firmenich.

Dit gold niet voor Unilever en Adyen, die 2,3 en 4,4 procent daalden. Nog slechter verging het Universal Music Group, dat 7,2 procent daalde. Over de kwartaalcijfers van het muziekbedrijf zei ING dat de marge teleurstelde. Bank of America typeerde de cijfers als “gezond, maar niet uitzonderlijk”.

In de AMX was Signify de uitblinker na cijfers. Het aandeel won 5,1 procent, wat overigens beduidend minder was dan eerder op de dag, toen er een dubbelcijferige koerswinst stond. Wel merkte ING op dat de verlichtingsspecialist ietwat voorzichtig was over de komende kwartalen.

Van Lanschot Kempen werd 3,1 procent duurder en Allfunds 2,4 procent. Galapagos en JDE Peet's daalden 1,5 en 2,7 procent.

Bij de smallcaps ging Vastned 7,0 procent hoger. Donderdag bleek dat grootaandeelhouder Bert Meulman zijn belang uitbreidde naar 8,5 procent.

Verder won Fastned 4,0 procent, maar daalden Vivoryon en Ebusco 4,4 en 5,3 procent.

Het lokaal genoteerde GeoJunxion won ruim 21 procent. GeoJunxion verkoopt al zijn activiteiten aan Road Runner, een vehikel in handen van enkele aandeelhouders van GeoJunxion. De aandelen worden verkocht voor 1,10 euro per stuk.

Wall Street

Aan het einde van de Europese beursdag noteerde de S&P 500 index 0,2 procent hoger en won de Nasdaq zelfs iets meer dan een procent.