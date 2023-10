Dimon verkoopt flinke pluk aandelen JPMorgan Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Jamie Dimon, de CEO van JPMorgan Chase, en zijn familie zijn van plan om ongeveer 12 procent van hun belang in de Amerikaanse grootste bank te verkopen. Dit bleek vrijdag uit een document dat is ingediend bij de Securities and Exchange Commission. Volgens Dimon zijn hij en zijn familie van plan om 1 miljoen van hun ruwweg 8,6 miljoen aandelen in JPMorgan te verkopen voor "financiële diversificatie en belastingplanningsdoeleinden", te beginnen in 2024. Het belang van de familie Dimon in de bank is ongeveer 1,21 miljard dollar waard, gebaseerd op de slotkoers van donderdag. JPMorgan heeft een marktkapitalisatie van ruim 400 miljard dollar. Dimon staat sinds 2005 aan het roer bij JPMorgan. Het is voor het eerst dat hij aandelen in de bank verkoopt. Naast de aandelen die Dimon al bezit, kan hij meer dan 2 miljoen extra aandelen krijgen, op basis van prestatiecriteria en de termijn dat hij CEO blijft. Bron: ABM Financial News

