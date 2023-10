Beursblik: geen uitmuntende cijfers UMG Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De resultaten van Universal Music Group waren redelijk in lijn met de verwachting, maar zeker niet uitmuntend. Dit oordeelde Bank of America vrijdag in reactie op de resultaten van UMG, die donderdag nabeurs verschenen. Wellicht rekende de markt toch op meer, gezien de recente aandelenrally en de beter dan verwachte resultaten van streamingdienst Spotify die eerder deze week verschenen, aldus Bank of America. De Amerikaanse bank verwacht minimale aanpassingen te doen in zijn taxaties, omdat de licht lagere marges worden gecompenseerd door een hogere omzetbasis en positieve wisselkoerseffecten. Volgens Bank of America blijft de beleggingscase intact en is UMG "ondergewaardeerd." Bank of America hanteert daarom een koopadvies voor UMG met een koersdoel van 31,00 euro. Het aandeel Universal Music Group noteerde vrijdag ruim 6 procent lager op 23,50 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.