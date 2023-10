Consumentenvertrouwen VS daalt minder hard Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Het vertrouwen van Amerikaanse consumenten in de economie is in oktober gedaald, maar minder hard dan eerder bleek uit een voorlopig cijfer, terwijl de inflatieverwachting juist harder steeg. Dit meldde de Universiteit van Michigan vrijdag in definitieve cijfers. De index voor het consumentenvertrouwen daalde van 67,9 tot 63,8. Een voorlopig cijfer liet eerder deze maand een indexstand van 63,0 zien. Ook over de huidige staat van de economie waren de ondervraagden negatiever. Deze deelindex daalde van 71,1 tot 70,6. En de verwachtingsindex daalde van 65,8 tot 59,3. De inflatieverwachting voor de komende 12 maanden kwam uit op 4,2 procent en daarmee de hoogste stand sinds mei dit jaar, van 3,2 procent eind september. Het voorlopige cijfer voor oktober toonde eerder een stijging tot 3,8 procent. De inflatieverwachting voor de komende 5 jaar kwam uit op 3,0 procent en daarmee binnen de bandbreedte van 2,9 en 3,1 procent waarin de inflatie al langere tijd beweegt. In september daalde deze inflatiemeting even tot 2,8 procent. Bron: ABM Financial News

