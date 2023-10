Wall Street opent vermoedelijk hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag een hogere opening tegemoet. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden circa een half uur voor opening van de beurzen 0,3 procent hoger.

Daarmee proberen de Amerikaanse beurzen zich te herstellen van de forse verliezen van donderdag. Vooral techreuzen stonden flink onder druk. Meta ging op woensdag al 9,5 procent onderuit en op donderdag ging er nog eens drie procent aan beurswaarde verloren.

Meta spendeerde in het afgelopen kwartaal ook minder en daar had Nvidia dan weer last van. Zelfs Microsoft, dat op woensdag nog steeg na kwartaalcijfers, leverde alle winsten op donderdag weer in.

"De S&P 500 en Nasdaq hebben beide belangrijke steunniveaus verlaten nu er steeds meer vragen worden gesteld over de relatieve waarderingen van grote techbedrijven tegen de achtergrond van een vertragende wereldeconomie", zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Maar vandaag lijkt een herstel in de maak, geholpen door Amazon.com dat donderdagavond nabeurs met cijfers kwam. De resultaten werden voorbeurs beloond met een plus van ruim zes procent en dat biedt steun.



Eerder vandaag hadden beleggers onder meer oog voor de cijfers van de oliegiganten Chevron en Exxon Mobil. Vanmiddag werd daarnaast in Amerika de voor de Federal Reserve belangrijke PCE-inflatie voor de maand september vrijgegeven.

De Amerikaanse inflatie liet in september geen verrassingen zien. De kernprijzen stegen op jaarbasis met 3,7 procent en met 0,3 procent op maandbasis. Beide cijfers waren exact conform de verwachting van analisten.

Olie werd vrijdag duurder. Een december-future West Texas Intermediate noteerde 2,0 procent in het groen op 84,83 dollar, terwijl voor een december-future Brent 89,58 dollar werd betaald, een stijging van 1,9 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0536. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0553 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0550 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Amazon.com behaalde in het derde kwartaal van 2023 een hoger dan verwachte omzet, terwijl ook de winst van de e-commercereus veel beter was dan voorspeld. Het aandeel klom in de elektronische handel voorbeurs 5 procent.

Chipproducent Intel behaalde in het derde kwartaal juist een veel lagere winst en ook de omzet stond onder druk, maar de resultaten waren wel beter dan verwacht, net als de outlook. Het aandeel won voorbeurs 7 procent.

Autofabrikant Ford verloor wel enkele procenten na het donderdagavond intrekken van de outlook.

Decker Outdoors, bekend van kledingmerk UGG, schoot voorbeurs ruim 11 procent omhoog na het overleggen van kwartaalcijfers die beter waren dan verwacht.

Chevron gaf voorbeurs 2,0 procent prijs na cijfers, terwijl Exxon Mobil 0,6 procent won. De kwartaalwinsten van beide oliereuzen kwamen onder de analistenconsensus uit.

Abbvie heeft de winstverwachting verder opwaarts bijgesteld, nadat de aangepaste winst per aandeel in het derde kwartaal hoger uitviel dan verwacht. Het aandeel koerste voorbeurs iets lager.

Slotstanden

Techindex Nasdaq verloor donderdag 1,8 procent op 12.595,60 punten. De S&P 500 daalde 1,2 procent op 4.137,23 punten en de Dow Jones index verloor 0,8 procent tot 32.784,30 punten.