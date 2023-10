Beursblik: DSM-Firmenich is het lek nog niet boven Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: DSM-Firmenich

(ABM FN-Dow Jones) DSM-Firmenich heeft in het afgelopen derde kwartaal minder omzet behaald en de winstgevendheid zien afnemen. Dit is de verwachting van door Vara Research vooraf geraadpleegde analisten. De door Vara geraadpleegde analisten rekenen voor het derde kwartaal gemiddeld op een daling van de aangepaste EBITDA op jaarbasis van 599 miljoen naar 405 miljoen euro, bij een omzetdaling op jaarbasis van 3,45 naar 3,07 miljard euro. De analisten verwachten bij alle divisies een afname van de omzet. In het tweede kwartaal boekte DSM-Firmenich nog een aangepaste EBITDA van 408 miljoen euro. Begin augustus waarschuwde DSM-Firmenich nog dat de outlook voor 2023 niet langer haalbaar was. De vitamineprijzen blijven tot het einde van het jaar op een laag niveau, gaf DSM-Firmenich aan, nadat deze in het eerste halfjaar al verder verzwakten. Dat raakte vooral de divisie Animal, Nutrition & Health. Dit betekent dat de aangepaste EBITDA dit jaar uitkomt tussen de 1,8 en 1,9 miljard euro, zo verwacht het bedrijf. Eerder ging DSM-Firmenich nog uit van 2,275 miljard euro. Hierbij houdt het bedrijf rekening met een negatieve impact van de vitamineprijzen van circa 400 miljoen euro. Ook rekent DSM-Firmenich op een negatief wisselkoerseffect van ongeveer 100 miljoen euro. Voor heel 2023 wordt door de analisten een aangepaste EBITDA verwacht van 1,78 miljard euro op een omzet van 12,32 miljard euro. In 2022 boekte DSM-Firmenich een aangepaste EBITDA van 2,3 miljard euro op een omzet van 13,2 miljard euro. DSM-Firmenich kondigde dit jaar ook maatregelen aan om de vitamine-activiteiten te reorganiseren. Dit moet de winst verbeteren, onder meer door de kosten "significant" terug te brengen, en de blootstelling aan vitamines te verminderen, aldus het bedrijf. Zo wordt een nieuwe, zelfstandige vitamine-divisie gecreëerd, die beter in staat is om te reageren op de marktdynamiek. Deze maatregelen moeten volgens DSM-Firmenich leiden tot een kostenbesparing van circa 200 miljoen euro per jaar. Eind 2024 denkt het bedrijf dit te hebben bereikt. Dit bedrag komt boven op de 350 miljoen euro aan synergievoordelen die al waren geïdentificeerd. Jefferies hoopt bij de publicatie van de resultaten over het derde kwartaal meer inzicht te krijgen in de kostenbesparingen, de kasstroom en de ontwikkeling van de schulden. Jefferies gaat voor het derde kwartaal uit van een EBITDA van 408 miljoen euro. Voor het gehele boekjaar verwacht de bank een EBITDA van 1,76 miljard euro. Het zou volgens de bank goed zijn als er door het bedrijf meer nadruk wordt gelegd op kosten en kasstroom. Het bedrijf moet in de visie van de bank vooral iets doen aan het aantal voorraaddagen, dat in het eerste halfjaar op 162 stond, boven het historisch gemiddelde. Middellange termijn Op de middellange termijn denkt DSM-Firmenich een aangepaste EBITDA-marge te kunnen realiseren van 22 tot 23 procent met een autonome omzetgroei van 5 tot 7 procent per jaar. DSM-Firmenich opent dinsdag 31 oktober voorbeurs de boeken. Bron: ABM Financial News

