Abbvie verhoogt outlook weer Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Abbvie heeft de winstverwachting verder opwaarts bijgesteld, nadat de aangepaste winst per aandeel in het derde kwartaal hoger uitviel dan verwacht. Dit bleek vrijdag uit de resultaten van het farmaciebedrijf. Abbvie rekent voor het lopende boekjaar 2023 op een aangepaste winst per aandeel van 11,19 tot 11,23 dollar tegen een eerdere verwachting van 10,86 tot 11,06 dollar per aandeel. In deze nieuwe verwachting wordt rekening gehouden met een negatieve impact van overnames en mijlpaalbetalingen van 0,27 dollar per aandeel. Ook voor 2024 werd Abbvie iets optimistischer. Het farmaciebedrijf mikt voor volgend jaar op een winst per aandeel van 10,70 dollar tot 11,00 dollar. De omzet van AbbVie kwam in het derde kwartaal uit op 13,93 miljard dollar, 6,0 procent minder dan een jaar eerder. De afdeling Immunologie, de grootste van de groep qua omzet, zag de verkoop met 11,3 procent afnemen, terwijl Oncologie de omzet met 8,4 procent zag dalen. Het operationeel resultaat daalde van 4,6 miljard dollar naar 2,3 miljard dollar. In het derde kwartaal werd een aangepaste winst per aandeel geboekt van 2,95 dollar tegen 3,66 dollar een jaar eerder. Dit was beter dan de verwachting van analisten geraadpleegd door FactSet die mikten op 2,87 dollar. Het aandeel AbbVie lijkt vrijdag 0,4 procent lager te gaan openen. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.