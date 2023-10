Rusland verhoogt rente opnieuw Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Russische centrale bank heeft vrijdag opnieuw de rente verhoogd. De rente werd met 2,0 procentpunt verhoogd naar 15,0 procent. Zo wil de centrale bank de risico’s voor de prijsstabiliteit beperken, "want de consumentenprijzen blijven sneller stijgen dan verwacht, terwijl de overheidsuitgaven langer hoog zullen blijven dan eerder werd aangegeven". In een verklaring zei de centrale bank ook dat de rente nog enige tijd hoog zal moeten blijven. "Het krappe monetaire klimaat in de economie zal nog lang aanhouden", aldus de bank in een toelichting. Volgens de laatste voorspelling van de Bank of Russia zal de inflatie in 2023 tussen de 7,0 en 7,5 procent uitkomen. Maar de centrale bank verwacht dat door de hogere rentes de inflatie in 2024 zal dalen naar 4,0 tot 4,5 procent en vervolgens rond de 4 procent zal blijven. Bron: ABM Financial News

