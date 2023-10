Winst Chevron schiet tekort Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Chevron heeft in het derde kwartaal van dit jaar minder winst dan verwacht geboekt. Dit bleek vrijdag uit cijfers van de Amerikaanse oliereus. In het afgelopen kwartaal kwam de nettowinst uit op 6,53 miljard dollar, ofwel 3,48 dollar per aandeel. Dit was een jaar eerder nog 11,23 miljard dollar. De aangepaste winst per aandeel kwam uit op 3,05 dollar en dat was beduidend minder dan de 3,70 dollar waarop analisten geraadpleegd door FactSet mikten. De terugval van de winst had met name te maken met de lagere resultaten bij Upstream en lagere marges op raffinageproducten. De omzet liep op jaarbasis terug van 63,5 tot 51,9 miljard dollar, maar dit was wel meer dan de 51,4 miljard dollar waar de consensus op mikte. De omzet werd gedrukt door de lagere olieprijzen. Chevron produceerde afgelopen kwartaal 4 procent meer vaten olie-equivalent, vooral dankzij de overname van PDC Energy. De overname ter waarde van 6,3 miljard dollar werd in augustus van dit jaar afgerond. Afgelopen maandag kondigde Chevron aan ook Hess over te nemen tegen een waardering van 53 miljard dollar, ofwel 171 dollar per aandeel. Het aandeel Chevron lijkt 2 procent lager te gaan starten vanmiddag. Bron: ABM Financial News

