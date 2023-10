Europese beurzen verdeeld rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag verdeeld in afwachting van nieuwe inflatiecijfers uit de VS over september, die de inkomens en bestedingen van de Amerikanen begeleiden en die voor de Fed een belangrijke leidraad zijn voor het rentebeleid.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een winst van nog geen 0,1 procent op 434,60 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,4 procent naar 14.793,60 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van 0,5 procent met een stand van 6.852,63 punten. De Britse FTSE steeg 0,1 procent naar 7.362,68 punten.

"Een reeks tegenvallende bedrijfsresultaten afgelopen week en terughoudende vooruitzichten van bedrijven als Alphabet en Meta overschaduwden de zorgen over een escalatie in het conflict tussen Israël en Hamas", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. "De combinatie van deze twee factoren brachten de eerder nog veerkrachtige Nasdaq-index tot het laagste niveau sinds mei."

Volgens Hewson lijken de Amerikaanse beurzen extra gevoelig voor een bredere correctie. "En met de toegenomen geopolitieke onzekerheid is er weinig reden voor beleggers om erg enthousiast te worden over de aandelenmarkten, die dan ook veilige havens als goud, de Zwitserse frank en Amerikaanse staatsobligaties opzoeken."

De verwachting voor de kerninflatie van de VS over september is op maandbasis 0,3 procent tegen 0,1 procent een maand eerder. Op jaarbasis wordt een inflatie verwacht van 3,7 procent tegen 3,9 procent een maand eerder. De cijfers worden meegenomen in data over de inkomens en bestedingen over vorige maand.

Vanmiddag komt in de VS, naast de inkomens en besteding over september, ook het definitieve consumentenvertrouwen over oktober van de universiteit van Michigan naar buiten.

Olie noteerde vrijdag hoger. Een december-future West Texas Intermediate noteerde 2,3 procent in het groen op 85,13 dollar, terwijl voor een december-future Brent 90,01 dollar werd betaald, een stijging van 2,4 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0564. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0553 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0550 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Remy Cointreau heeft de omzet in het eerste halfjaar stevig zien dalen en verlaagde de outlook voor heel dit jaar. Het aandeel noteerde 10,8 procent lager.

Air France-KLM heeft in het derde kwartaal van 2023 meer winst en omzet geboekt, maar noteerde in Amsterdam wel 1,7 procent lager.

Sanofi verloor in Parijs maar liefst 15,5 procent na cijfers. Analisten van Barclays denken dat de consensus voor volgend jaar en 2025 neerwaarts moet worden bijgesteld.

In Brussel werd Proximus beloond voor goede cijfers met een winst van 4,1 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,5 procent in het groen.

Techbeurs Nasdaq verloor donderdag 1,8 procent op 12.595,61 punten. De S&P 500 daalde 1,2 procent op 4.137,23 punten en de Dow Jones index verloor 0,8 procent tot 32.784,30 punten.