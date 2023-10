Valuta: euro beweegt nauwelijks

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag fractioneel hoger en na het rentebesluit van de ECB op donderdag kan de markt vandaag verder met de laatste inflatiecijfers uit de VS.

"Mocht de kerninflatie van de VS boven de verwachtingen uitkomen, dan sluiten we niet uit dat de kans op een renteverhoging volgende week weer richting de 50 procent oploopt", aldus valutahandelaar Godard Strengers van valutabroker Ebury vrijdag tegen ABM Financial News.

De verwachting voor de kerninflatie over september is op maandbasis 0,3 procent tegen 0,1 procent een maand eerder. Op jaarbasis wordt een inflatie verwacht van 3,7 procent tegen 3,9 procent een maand eerder. De cijfers worden meegenomen in data over de inkomens en bestedingen over vorige maand.

Volgens Strengers reageerde de markt donderdagmiddag en vrijdagochtend op het rentebesluit van de ECB en de toelichting daarop. "De ECB deed en zei wat verwacht was, inclusief de verwachtingen omtrent een verlaging van de rente", aldus Strengers.

De basisrente bleef donderdag staan op 4,50 procent, de marginale beleningsfaciliteit op 4,75 procent en de depositofaciliteit op 4,00 procent.

Hoewel de Europese Centrale Bank het monetaire beleid donderdag ongewijzigd liet is een discussie over renteverlagingen 'volstrekt voorbarig', aldus voorzitter Christine Lagarde donderdag in haar toelichtende persconferentie na het rentebesluit, waarin zij benadrukte dat het uitvoerend bestuur van de ECB tijdens de vergadering van de afgelopen twee dagen ook niet gesproken heeft over toekomstige verlagingen.

Marktkenners voorspellen al wel de eerste renteverlagingen. Economen van Goldman Sachs verwachten dat de ECB de rente vanaf het derde kwartaal van 2024 zal gaan verlagen. "Een sterke vertraging van de economie of een groter dan verwachte verslechtering van de arbeidsmarkt zou kunnen leiden tot een eerdere verschuiving in de richting van versoepeling van het beleid", aldus de Amerikaanse bank.

Lagarde benadrukte donderdag ook dat een vroegtijdig einde van de herinvesteren niet is besproken door de ECB. Vooralsnog lopen de herinvesteringen dan ook tot zeker eind 2024.

Lagarde gaf verder aan dat een rentepauze niet betekent dat de ECB de rente niet alsnog verder kan verhogen. Volgens de ECB-voorzitter blijft de centrale bank zijn beleid afstemmen op inkomende economische data. "Het is nu niet de tijd voor een forward guidance", zei Lagarde.

De ECB liet donderdag weten dat de recent gepubliceerde macrocijfers een bevestiging vormen van de inflatieverwachtingen op middellange termijn. De inflatie daalde in september "aanzienlijk". De ECB ziet nog steeds neerwaartse risico's voor de economie. Eén van die risico's, zei Lagarde, is het conflict tussen Israël en Hamas.

Een ander belangrijk thema voor de markten zijn de stijgende obligatierentes. De Amerikaanse tienjaarsrente schommelt momenteel rond de 5 procent.

Vanmiddag komt in de VS, naast de inkomens en besteding over september, ook het definitieve consumentenvertrouwen over oktober van de universiteit van Michigan naar buiten.

De belangrijkste valutaparen noteerden vrijdag onveranderd, waarmee een euro vrijdag op 1,0560 dollar en op 0,8708 Britse pond noteerde. Het Britse pond noteerde op 1,2180 dollar.