Signify straalt op groen Damrak

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste vrijdagochtend licht hoger. Kort na elf uur won de AEX 0,5 procent op 722,89 punten. Ondanks de bescheiden winsten op de Europese beurzen, blijft het sentiment zeer negatief, zo oordeelde beleggingsadviseur Justin Blekemolen van Lynx, wijzend op de forse verliezen op Wall Street donderdagavond. Wel kreeg het sentiment een steuntje in de rug nabeurs van de cijfers van Amazon. Het aandeel steeg in de nabeurshandel met bijna vijf procent. "Een reeks tegenvallende bedrijfsresultaten afgelopen week en terughoudende vooruitzichten van bedrijven als Alphabet en Meta overschaduwden de zorgen over een escalatie in het conflict tussen Israël en Hamas", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. "De combinatie van deze twee factoren brachten de eerder nog veerkrachtige Nasdaq-index tot het laagste niveau sinds mei." Volgens Hewson lijken de Amerikaanse beurzen extra gevoelig voor een bredere correctie. "En met de toegenomen geopolitieke onzekerheid is er weinig reden voor beleggers om erg enthousiast te worden over de aandelenmarkten, die dan ook veilige havens als goud, de Zwitserse frank en Amerikaanse staatsobligaties opzoeken." Beleggers kijken vandaag vooral uit naar de cijfers voor de persoonlijke consumptieve bestedingen in september. Die worden vergezeld door een inflatiecijfer. "De PCE is de favoriete inflatiemeter van de Federal Reserve", aldus Blekemolen. Ook zijn er cijfers van Chevron en Exxon Mobil. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0562. De olieprijzen stegen met ruim twee procent tot 85 dollar. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen gingen Prosus en Shell aan kop met winsten van 1,9 tot 2,5 procent. Unilever en Besi noteerden onderaan met verliezen tot 2,8 procent. Het grootste verlies kwam voor rekening van Universal Music Group, na de kwartaalupdate van donderdagavond. UMG daalde met 4,9 procent. Vooral de marges waren teleurstellend, volgens ING. In de AMX gingen de handen op elkaar voor de cijfers van Signify. De verlichtingsspecialist wist betere marges te overleggen en het aandeel klom 10,7 procent. Air France-KLM was aanvankelijk de grootste daler met bijna 4 procent na cijfers, maar gedurende de ochtend werd het verlies teruggebracht tot 1,6 procent. De cijfers over het derde kwartaal waren goed, oordeelde ING. In de ASX won vastgoedfonds Vastned 5,4 procent, in de nasleep van de cijfers van donderdag. Vivoryon was de grootste daler met ongeveer 3,2 procent. Het aandeel GeoJunxion won ruim 20 procent. GeoJunxion verkoopt al zijn activiteiten aan Road Runner, een vehikel in handen van enkele aandeelhouders van GeoJunxion. De aandelen worden verkocht voor 1,10 euro per stuk. Bron: ABM Financial News

