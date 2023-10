Beursblik: Signify terughoudend over komende kwartalen

(ABM FN-Dow Jones) Siginify heeft in het derde kwartaal beter dan verwacht gepresteerd, maar is wel terughoudend over de komende kwartalen. Dit oordeelde analist Marc Hesselink van ING vrijdag in een rapport.

Net als in de afgelopen kwartalen, bleef de autonome groei in het derde kwartaal "zeer zwak", maar positief is dat de aangepaste EBITA-marge sterk herstelde, dankzij aantrekkende brutomarges en lagere indirecte kosten.

Als gevolg viel de aangepaste EBITA 13 procent hoger uit dan waar de analistenconsensus op mikte, zo zag Hesselink. Vooral Digital Solutions deed het beter, maar Digital Products overtrof ook de verwachtingen. De prestaties van Conventional waren conform verwachting.

Hoewel de outlook voor het jaar werd gehandhaafd, waarschuwde Signify wel dat de macro-economische onzekerheid zal aanhouden in de komende kwartalen. De consensus voor 2024 mikt op een autonome groei van een procent en een aangepaste EBITA-marge van 10,4 procent. ING verwacht niet dat er grote aanpassingen aan de verwachtingen voor 2023 en 2024 nodig zijn naar aanleiding van de kwartaalupdate van vanmorgen.

"Gezien de verwachtingen al zeer laag waren in het afgelopen kwartaal, denken we dat de update van Signify als een opluchting kan worden gezien, ondanks de waarschuwende opmerkingen over de komende kwartalen", oordeelde Hesselink.

Vrijdagochtend was er dan ook sprake van een opluchtingsrally. Het aandeel schoot 12,2 procent omhoog tot 25,50 euro.

ING heeft een Houden advies op Signify met een koersdoel van 29,00 euro.