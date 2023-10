ING: "Teleurstellende marge UMG" Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Universal Music Group heeft in het derde kwartaal teleurstellende marges laten zien. Dit oordeelden analisten van ING vrijdag in een rapport. De omzet steeg met 3,3 procent, wat circa 3 procent beter was dan voorzien door de consensus. De aangepaste EBITDA-marge viel echter 0,8 procentpunt lager uit dan verwacht. En dat kan een teleurstelling zijn voor de markt, aldus ING. Toch denkt UMG nog altijd dat de marge dit jaar met minimaal 1 procentpunt zal stijgen. Tijdens een toelichting op de cijfers temperde het muziekbedrijf volgens ING echter de verwachtingen. Veel meer dan 1 procentpunt stijging zal het niet worden, aldus de bank. En de consensus mikt al op 1,3 procentpunt. ING heeft een koopadvies op UMG met een koersdoel van 30,00 euro. Het aandeel daalde vrijdag met 7,0 procent naar 23,37 euro. Bron: ABM Financial News

