Remy Cointreau heeft het zwaar en verlaagt outlook

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Remy Cointreau heeft de omzet in het eerste halfjaar stevig zien dalen en verlaagde de outlook voor heel dit jaar. Dit maakte de Franse drankenfabrikant vrijdagochtend bekend. De totale omzet daalde gedurende het eerste halfjaar van dit boekjaar met bijna 27 procent van 867,1 miljoen naar 636,7 miljoen euro. Dit was vooral het gevolg van de voorraadafbouw in de VS. In de Amerika’s daalde de omzet met 50 procent autonoom. Bij de divisie Cognac viel de omzet in de eerste jaarhelft autonoom met 30 procent terug. Outlook Voor heel het boekjaar 2023-2024 heeft Remy Cointreau de verwachtingen neerwaarts bijgesteld. Het bedrijf houdt nu rekening met een autonome omzetdaling van 15 tot 20 procent. Eerder ging het bedrijf nog uit van een vlakke omzetontwikkeling. Om de winstgevendheid te beschermen zal Remy Cointreau stevig in de kosten gaan snijden. Het aandeel Remy Cointreau daalde vrijdag met 7,2 procent. Bron: ABM Financial News

