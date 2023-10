Philips toch koploper in groene AEX Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is maandag uiteindelijk toch met optimisme aan de nieuwe beursweek begonnen. De AEX won 0,4 procent op 719,18 punten en Philips slaagde erin om de uitblinker van de dag te worden onder de hoofdfondsen, ondanks koersdruk eerder op de dag. "Gezien de geopolitieke risico's en de aanhoudende spanningen over de obligatierente, lijkt deze week net zo ingewikkeld te worden als de vorige twee", aldus hoofdeconoom Bernard Keppenne van CBC Banque. Later deze week komt de Europese Centrale Bank met een rentebesluit en volgende week is het de beurt aan de Federal Reserve. Luc Aben, hoofdeconoom bij Van Lanschot Kempen, verwacht niet dat de ECB de rente zal verhogen. "Tegelijkertijd zal zij wel een strenge toon willen aanhouden." De euro/dollar steeg naar 1,0642 en de Amerikaanse tienjaarsrente noteerde op 4,86 procent. Eerder op de dag steeg de rente tot boven de 5,00 procent, maar vervolgens liep deze terug, en de aandelenmarkten juist op. En naast de ECB is het deze week uitkijken naar de kwartaalcijfers van een aantal grote Amerikaanse techbedrijven. Microsoft, Alphabet en Amazon. "Hier hebben beleggers hun hoop op gevestigd", aldus Aben van Van Lanschot Kempen. Olie werd ruim een procent goedkoper. Stijgers en dalers In de AEX eindigde Philips met een koerswinst van 2,0 procent als grootste stijger. Voorbeurs kwam Philips met meevallende cijfers en een outlookverhoging. De orderinstroom stelde volgens ING echter niet gerust. Het aandeel kende een volatiele dag, maar uiteindelijk overheerste het optimisme. IMCD en indexzwaargewicht ASML werden 1,5 en 1,0 procent duurder. ING verlaagde het koersdoel voor ASML, maar denkt dat het momenteel wel een mooi koopmoment voor het aandeel is. KPN verloor 0,6 procent en de verzekeraars ASR en NN daalden ruim een procent. In de AMX ging InPost aan de leiding met een koerswinst van 5,7 procent en Fagron steeg 1,8 procent. Daarentegen verloren OCI en Just Eat Takeaway 1,6 en 1,5 procent. Bij de kleinere aandelen won Vivoryon 6,4 procent. Toezichthouder DSMB gaf unaniem groen licht voor een Amerikaanse studie met varoglutamstat met de hoogste onderzochte dosis van 600 milligram. Fastned verloor 4 procent, net als Accsys. B&S Group werd 5,9 procent goedkoper en Ebusco moest zelfs 7,2 procent opgeven. Wall Street Bij het sluiten van de Europese aandelenhandel noteerde de S&P 500 index 0,3 procent hoger en won de Nasdaq 0,5 procent. Bron: ABM Financial News

