Wall Street koerst af op lagere opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan maandag naar verwachting lager openen. In aanloop naar de openingsbel in New York noteerden de futures op de drie toonaangevende indices zo'n 0,4 procent lager.

Wall Street sloot vrijdag ook al flink lager, nu de risicobereidheid onder beleggers ver te zoeken is als gevolg van de geopolitieke risico’s in combinatie met de oplopende rentes.

Ook vandaag liep de tienjaarsrente in de VS weer op en noteerde rond de 5 procent. Bernard Keppenne, hoofdeconoom bij CBC Banque, zag in dit verband een paradox. "Tegen een achtergrond van bezorgdheid over het Midden-Oosten worden Amerikaanse obligaties over het algemeen gebruikt als veilige haven, wat zich zou moeten vertalen in lagere rentes [...] "We zien echter een verkoopgolf in diezelfde obligaties, waardoor de Amerikaanse tienjarige obligatie steeg naar het hoogste niveau in 16 jaar".

Ook is het cijferseizoen begonnen en hopen beleggers dat de drukste week van het cijferseizoen de aandacht kan afleiden van de rente en de geopolitieke spanningen. Zo staan van de 'Magnificent Seven' de cijfers van techgiganten Alphabet, Microsoft, Meta en Amazon deze week op de agenda.

Op het macro-economische zal in de VS vooral de aandacht uitgaan naar de cijfers over de economische groei in het derde kwartaal en de inflatiecijfers. Ook zal woensdag de toespraak van voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve nauwlettend gevolgd worden, nu de rentes de jaarrecords verder aanscherpen.

Afgelopen week verklaarde Powell tijdens een toespraak in New York dat de afkoelende inflatietrend bemoedigend is en dat de Fed "voorzichtig te werk" blijft gaan.

Verder werd maandag bekend dat de economische activiteiten rondom Chicago zijn toegenomen. De Chicago Fed National Activity Index steeg van -0,22 in augustus tot +0,02 afgelopen maand. Een negatief cijfer duidt op een vertraging van de groei.

De olieprijzen verzwakten maandag wat, nu hulpkonvooien dit weekend zijn aangekomen in de Gazastrook. Dit alles te midden van diplomatieke pogingen om te voorkomen dat een conflict tussen Israël en Hamas zich zal verspreiden naar de bredere olierijke regio. Voor een vat WTI-olie werd vanmiddag 0,5 procent minder betaald op 87,62 dollar.

De euro/dollar noteerde licht hoger op 1,0611. Donderdag verzwakte de dollar na de woorden van Powell. Hij zei toen ook dat het monetaire beleid al behoorlijk restrictief is. Volgens ING klonken de uitspraken toch niet "overdreven duivig", wanneer wordt gekeken naar hoe de markt meer verkrapping door de Fed inprijst.

Bedrijfsnieuws

De Amerikaanse energiereus Chevron neemt sectorgenoot Hess Corporation over voor 53 miljard dollar, of 171 dollar per aandeel. Met de overname verwerft Chevron onder andere een belang in het Stabroeck-blok in Guyana, dat de productiegroei naar verwachting zal laten stijgen tot in het volgende decennium. Het aandeel Chevron noteerde in de handel voorbeurs 2,6 procent lager.

Eerder deze maand deed ExxonMobil ook al een overname van meer dan 50 miljard dollar. Vermogensbeheerder Luuk Holtappels van ING zei toen voor de camera van ABM Financial News al dat dit een opmaat kon zijn naar een verdere consolidatieslag.

Klik hier voor: grote overname Exxon geen startschot voor Europese consolidatie

Apple noteerde voorbeurs 1 procent lager, nadat dit weekend bekend werd dat het Taiwanese Foxconn, de grootste leverancier van iPhones van Apple, het onderwerp is van belastingcontroles in China bij enkele van zijn belangrijkste dochterondernemingen. Mogelijk zijn er Chinese regels overtreden.

Slotstanden

De S&P 500 daalde vrijdag 1,3 procent tot 4.224,16 punten, de Dow Jones index verloor 0,9 procent op 33.127,28 punten en de Nasdaq sloot 1,5 procent lager op 12.983,81 punten.